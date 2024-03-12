NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

NimiNIBI

SijoitusNo.1265

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.05%

Kierrossa oleva tarjonta778,726,239.7120386

Enimmäistarjonta1,500,000,000

Kokonaistarjonta976,526,111.9161313

Kierrossa oleva määrä0.5191%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.9738086940154845,2024-03-12

Alin hinta0.00835135941009936,2025-08-14

Julkinen lohkoketjuNIBI

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

NIBI/USDT
Nibiru Chain
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (NIBI)
--
24 h:n summa (USDT)
--
NIBI/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (NIBI)
--
24 h:n summa (USDT)
--
