MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

SijoitusNo.1916

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta3,587,369,426.402686

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-04-09 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.006 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.029173896178550714,2021-10-27

Alin hinta0.000147627103478,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoMultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

