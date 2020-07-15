MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

NimiMTRG

SijoitusNo.1585

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.29%

Kierrossa oleva tarjonta32,276,310

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta48,890,067

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2020-07-15 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.5 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta33.5469599,2021-03-27

Alin hinta0.06497699475111687,2025-08-06

Julkinen lohkoketjuMTRG

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

