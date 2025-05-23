MRSOON

Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

NimiMRSOON

SijoitusNo.1711

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta65,860,282,991.05

Enimmäistarjonta70,000,000,000

Kokonaistarjonta69,312,732,161.16

Kierrossa oleva määrä0.9408%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.006524100528565909,2025-05-23

Alin hinta0.000027828272399169,2025-07-01

Julkinen lohkoketjuTONCOIN

JohdantoPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MRSOON/USDT
SOON
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MRSOON)
--
24 h:n summa (USDT)
--
MRSOON/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MRSOON)
--
24 h:n summa (USDT)
--
