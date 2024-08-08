MPAA

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

NimiMPAA

SijoitusNo.8623

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta177,674,000,000

Kokonaistarjonta177,674,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.001031284145282863,2024-08-08

Alin hinta0.000004772014582447,2025-05-26

Julkinen lohkoketjuBASE

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
