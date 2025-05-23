MOONPIG

Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

NimiMOONPIG

SijoitusNo.1832

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.77%

Kierrossa oleva tarjonta999,931,280

Enimmäistarjonta999,932,362

Kokonaistarjonta999,931,280

Kierrossa oleva määrä0.9999%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.1239931141482101,2025-05-23

Alin hinta0.001861454765546024,2025-09-05

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoMoonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

