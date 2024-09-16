MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

NimiMOODENGETH

SijoitusNo.1155

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)%0,00

Kierrossa oleva tarjonta408.508.097.037

Enimmäistarjonta420.690.000.000

Kokonaistarjonta414.508.097.037

Kierrossa oleva määrä0.971%

Julkaisupäivämäärä2024-09-16 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.00043553197561278,2024-11-20

Alin hinta0.000000058464497807,2024-09-16

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoMoodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Sektori

Sosiaalinen media

