The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

SijoitusNo.1838

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,00%

Kierrossa oleva tarjonta581 196 039 603 956

Enimmäistarjonta690 000 000 000 000

Kokonaistarjonta690 000 000 000 000

Kierrossa oleva määrä0.8423%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000000354717971428,2023-05-06

Alin hinta0.000000000014558853,2023-04-26

Julkinen lohkoketjuETH

Loading...