MNEMO

Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community.

NimiMNEMO

SijoitusNo.4542

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta28,000,000,000

Kokonaistarjonta28,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000081891098573923,2025-08-21

Alin hinta0.000005103159474016,2025-08-16

Julkinen lohkoketjuTONCOIN

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MNEMO/USDT
Mnemonics
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MNEMO)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Loading...