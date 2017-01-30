MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

SijoitusNo.3470

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000

Kokonaistarjonta870,827.47

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä2017-01-30 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta6339.02421815,2021-05-03

Alin hinta21.059799194335938,2017-01-30

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...