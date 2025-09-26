MIRA

Mira is the decentralized verification network that makes AI outputs trustworthy. By transforming AI-generated content into verifiable claims and using blockchain consensus across multiple AI models, Mira eliminates the need for human verification.

NimiMIRA

SijoitusNo.475

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)19.81%

Kierrossa oleva tarjonta191,244,643

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.1912%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.6137017692109104,2025-09-26

Alin hinta0.22084510460998408,2025-10-10

Julkinen lohkoketjuBASE

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

