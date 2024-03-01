MILLI

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

NimiMILLI

SijoitusNo.1635

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta263,000,052,729

Enimmäistarjonta299,792,458,000

Kokonaistarjonta299,792,458,000

Kierrossa oleva määrä0.8772%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000036365438368449,2024-03-16

Alin hinta0.00000033979712606,2024-03-01

Julkinen lohkoketjuSEI

JohdantoBorn with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

