MIDLE

Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

NimiMIDLE

SijoitusNo.4039

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.07957918084986623,2025-01-22

Alin hinta0.000189979143128545,2025-04-17

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoMidle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MIDLE/USDT
Midle
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MIDLE)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Tietoa
