Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

SijoitusNo.109

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)4.02%

Kierrossa oleva tarjonta1,969,729,010.368757

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta2,193,179,327.320146

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2017-09-18 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.024 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta5.902317189920042,2021-11-25

Alin hinta0.007883059792220592,2017-10-13

Julkinen lohkoketjuETH

