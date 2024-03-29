LYNX

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

SijoitusNo.2588

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.43%

Kierrossa oleva tarjonta29,165,560

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta303,516,776.5727028

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.4897940794705813,2024-03-29

Alin hinta0.009541897793770708,2025-08-15

Julkinen lohkoketjuLINEA

Sektori

Sosiaalinen media

