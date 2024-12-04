LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

NimiLUMIA

SijoitusNo.635

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.83%

Kierrossa oleva tarjonta130,535,305.06127739

Enimmäistarjonta238,888,888

Kokonaistarjonta238,888,888

Kierrossa oleva määrä0.5464%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.59516770698109,2024-12-04

Alin hinta0.1949649620411284,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...