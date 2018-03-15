LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NimiLOOM

SijoitusNo.1909

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta1,242,920,897.5790398

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta1,300,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2018-03-15 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.076 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.7744539976119995,2018-05-04

Alin hinta0.001325802388816845,2025-07-10

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

