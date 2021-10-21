LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

SijoitusNo.1103

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)20.07%

Kierrossa oleva tarjonta12,122,918.91763

Enimmäistarjonta40,000,000

Kokonaistarjonta40,000,000

Kierrossa oleva määrä0.303%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta35.76054544933856,2021-10-21

Alin hinta0.697246407754394,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuBSC

