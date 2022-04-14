KAT

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Markkina-arvo $0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo $0,00

Markkinaosuus undefined%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia) 0

Kierrossa oleva tarjonta --

Enimmäistarjonta 0

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Kierrossa oleva määrä undefined%

Julkaisupäivämäärä --

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen --

Kaikkien aikojen korkein hinta undefined, undefined

Alin hinta undefined, undefined

Julkinen lohkoketju KAT

Johdanto

Sektori

Sosiaalinen media

Rahastovirta-analyysi

Osta(KAT) Myy(KAT) Nettosisäänvirtaus
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KAT/USDT
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Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot (0)
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Omistukset(0)
MEXC on maksuton porttisi äärettömiin mahdollisuuksiin. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on maksuton porttisi äärettömiin mahdollisuuksiin. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
KAT/USDT
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24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (KAT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot (0)
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Omistukset(0)
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