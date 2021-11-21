JOE

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

NimiJOE

SijoitusNo.486

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.11%

Kierrossa oleva tarjonta403,060,530

Enimmäistarjonta500,000,000

Kokonaistarjonta464,573,155

Kierrossa oleva määrä0.8061%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta5.023656309431687,2021-11-21

Alin hinta0.12463049005163536,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

JohdantoTrader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

