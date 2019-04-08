IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

NimiIRIS

SijoitusNo.1980

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta1,610,975,160.1128826

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta2,122,215,681.0638256

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-04-08 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.2575 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.31768324,2021-04-11

Alin hinta0.000234721767649552,2025-07-07

Julkinen lohkoketjuIRIS

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

