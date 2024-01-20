ICENETWORK

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

SijoitusNo.709

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.10%

Kierrossa oleva tarjonta6,615,204,261.41

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta21,150,537,435.26

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.31287622386434477,2024-01-20

Alin hinta0.002752095838621793,2024-08-05

Julkinen lohkoketjuBSC

