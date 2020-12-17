GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

NimiGRT

SijoitusNo.81

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.18%

Kierrossa oleva tarjonta10,469,896,936.208933

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta11,344,934,483.142057

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.87513516,2021-02-12

Alin hinta0,2020-12-17

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoThe Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
GRT/USDT
Graph Token
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GRT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
GRT/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GRT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...