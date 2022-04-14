GQB

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

NimiGQB

SijoitusNo.

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0

Kierrossa oleva tarjonta--

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta,

Alin hinta,

Julkinen lohkoketjuMATIC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä , ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

