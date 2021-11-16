GOMINING

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

NimiGOMINING

SijoitusNo.226

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)3.05%

Kierrossa oleva tarjonta407,212,899.68149894

Enimmäistarjonta410,841,252.30112106

Kokonaistarjonta410,841,252.30112106

Kierrossa oleva määrä0.9911%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.7015555268551232,2021-11-16

Alin hinta0.03591792142928664,2024-01-29

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

