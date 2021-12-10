GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

SijoitusNo.594

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,24%

Kierrossa oleva tarjonta394 027 780,0649

Enimmäistarjonta500 000 000

Kokonaistarjonta500 000 000

Kierrossa oleva määrä0.788%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta8.825233783754243,2021-12-10

Alin hinta0.06425242982107134,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuETH

Loading...