GOATS

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

NimiGOATS

SijoitusNo.4188

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta20,000,000,000

Kokonaistarjonta20,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.002312998195475341,2024-12-06

Alin hinta0.000058670964117915,2025-08-06

Julkinen lohkoketjuTONCOIN

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

