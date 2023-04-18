GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

NimiGMX

SijoitusNo.278

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)45.39%

Kierrossa oleva tarjonta10,288,737.10866581

Enimmäistarjonta13,250,000

Kokonaistarjonta10,288,737.10866581

Kierrossa oleva määrä0.7765%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta90.88797255032739,2023-04-18

Alin hinta9.628528383979246,2025-04-06

Julkinen lohkoketjuARB

JohdantoGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...