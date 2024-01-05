GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

NimiGIGA

SijoitusNo.370

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.04%

Kierrossa oleva tarjonta9,302,411,888

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta9,603,935,545.16

Kierrossa oleva määrä0.9302%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.09511039750207428,2025-01-03

Alin hinta0.000001831035084425,2024-01-05

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoGIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

GIGA/USDT
GIGACHAD
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (GIGA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Tietoa
