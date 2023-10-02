GAU

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

NimiGAU

SijoitusNo.7141

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta500,000,000

Kokonaistarjonta500,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.0002730866188954,2023-11-27

Alin hinta0.000834290964170406,2023-10-02

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

JohdantoGamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

