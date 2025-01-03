FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

NimiFLOCK

SijoitusNo.510

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)9,04%

Kierrossa oleva tarjonta214 921 553,4024052

Enimmäistarjonta1 000 000 000

Kokonaistarjonta215 960 939,8761091

Kierrossa oleva määrä0.2149%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.8929593240695551,2025-01-03

Alin hinta0.03529084954366033,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuBASE

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

