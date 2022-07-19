FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

SijoitusNo.1309

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.51%

Kierrossa oleva tarjonta1,447,662,115.75

Enimmäistarjonta2,000,000,000

Kokonaistarjonta2,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.7238%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.399394243120854,2022-07-19

Alin hinta0.00315495771500025,2025-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Loading...