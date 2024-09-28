DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

SijoitusNo.2175

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.54%

Kierrossa oleva tarjonta32,675,359.95318748

Enimmäistarjonta500,000,000

Kokonaistarjonta399,999,998

Kierrossa oleva määrä0.0653%

Julkaisupäivämäärä2024-09-28 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.5 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta3.6457212324107515,2024-09-29

Alin hinta0.026612452247816595,2025-08-25

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

