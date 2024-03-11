DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

SijoitusNo.355

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.45%

Kierrossa oleva tarjonta974,947,710.1310906

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta999,874,315.1676701

Kierrossa oleva määrä0.9749%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.5513112629242496,2025-01-06

Alin hinta0.005953619308782976,2024-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

