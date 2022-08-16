DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

NimiDICE

SijoitusNo.1965

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta446,893,115.45

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta999,999,999

Kierrossa oleva määrä0.4468%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.1508241261083681,2022-08-16

Alin hinta0.002133171298076254,2025-09-01

Julkinen lohkoketjuKLAY

JohdantoKLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

