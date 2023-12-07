COQ

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

NimiCOQ

SijoitusNo.740

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta69,420,000,000,000

Enimmäistarjonta69,420,000,000,000

Kokonaistarjonta69,420,000,000,000

Kierrossa oleva määrä1%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000006466899448268,2024-03-09

Alin hinta0.000000000320111495,2023-12-07

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

JohdantoBorn from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

