CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

NimiCLV

SijoitusNo.810

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.06%

Kierrossa oleva tarjonta1,224,140,929

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta2,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2021-07-16 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.16773807,2021-08-31

Alin hinta0.01884028306691932,2025-07-05

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

