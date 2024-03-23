CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

NimiCHRP

SijoitusNo.2432

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta413,029,583

Enimmäistarjonta989,982,098

Kokonaistarjonta989,982,098

Kierrossa oleva määrä0.4172%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.037145648781512185,2024-03-23

Alin hinta0.000965393077491757,2025-08-15

Julkinen lohkoketjuBSC

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

