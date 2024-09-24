CFN

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

NimiCFN

SijoitusNo.4620

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta974,819

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.300611418675181,2024-09-24

Alin hinta0.034678441686705266,2025-08-24

Julkinen lohkoketjuGMMT

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

