BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

Enimmäistarjonta100,000,000

Kokonaistarjonta100,000,000

Kaikkien aikojen korkein hinta0.26953543762941407,2024-04-22

Alin hinta0.000147539917865889,2023-10-22

Julkinen lohkoketjuETH

