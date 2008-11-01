BTC

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

NimiBTC

SijoitusNo.1

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.578%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)113,083.20%

Kierrossa oleva tarjonta19,917,190

Enimmäistarjonta21,000,000

Kokonaistarjonta19,917,190

Kierrossa oleva määrä0.9484%

Julkaisupäivämäärä2008-11-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0025 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta124457.11687036631,2025-08-14

Alin hinta0.04864654,2010-07-14

Julkinen lohkoketjuBTC

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

