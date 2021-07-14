BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NimiBSW

SijoitusNo.1090

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.47%

Kierrossa oleva tarjonta671,309,643

Enimmäistarjonta700,000,000

Kokonaistarjonta655,492,487.0696372

Kierrossa oleva määrä0.959%

Julkaisupäivämäärä2021-07-14 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.12915576713788,2021-12-08

Alin hinta0.011035823943177085,2025-04-15

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

BSW/USDT
Biswap
