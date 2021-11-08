BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

NimiBOO

SijoitusNo.1523

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.62%

Kierrossa oleva tarjonta9,390,930.32215674

Enimmäistarjonta13,666,000

Kokonaistarjonta9,390,930.32215674

Kierrossa oleva määrä0.6871%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta39.99008268429096,2021-11-08

Alin hinta0.250611104420171,2025-04-06

Julkinen lohkoketjuSONIC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

