Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

SijoitusNo.237

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.36%

Kierrossa oleva tarjonta2,501,404,816.4478693

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta3,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta45.97859046830362,2023-02-13

Alin hinta0.06172254040512737,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

