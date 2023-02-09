BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

SijoitusNo.2184

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta217,500,000

Enimmäistarjonta300,000,000

Kokonaistarjonta300,000,000

Kierrossa oleva määrä0.725%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.2414166920123846,2023-02-09

Alin hinta0.002826969723085412,2025-09-02

Julkinen lohkoketjuAPTOS

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

