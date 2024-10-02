BITBOARD

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

NimiBITBOARD

SijoitusNo.873

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta4,404,938,066.35

Enimmäistarjonta8,100,000,000

Kokonaistarjonta8,100,000,000

Kierrossa oleva määrä0.5438%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.24511047071194392,2024-10-02

Alin hinta0.000066883793567678,2025-03-13

Julkinen lohkoketjuMATIC

JohdantoBITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

