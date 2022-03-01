BEETS

NimiBEETS

SijoitusNo.4931

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta238,555,253.48718917

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.413825684074232,2022-03-01

Alin hinta0.007624214538831795,2023-10-23

Julkinen lohkoketjuSONIC

Johdanto

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
BEETS/USDT
Beets
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BEETS)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
BEETS/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BEETS)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...