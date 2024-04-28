BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NimiBCCOIN

SijoitusNo.2557

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)6.44%

Kierrossa oleva tarjonta10,000,000

Enimmäistarjonta150,000,000

Kokonaistarjonta70,000,000

Kierrossa oleva määrä0.0666%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta31.27256325463208,2024-04-28

Alin hinta0.013807670630145886,2025-09-02

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

BCCOIN/USDT
BlackCardCoin
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BCCOIN)
--
24 h:n summa (USDT)
--
BCCOIN/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BCCOIN)
--
24 h:n summa (USDT)
--
