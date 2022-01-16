AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NimiAURORA

SijoitusNo.585

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.08%

Kierrossa oleva tarjonta635,257,325

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta999,855,344

Kierrossa oleva määrä0.6352%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta35.429399334216264,2022-01-16

Alin hinta0.04756432776797119,2023-10-19

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoAurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

