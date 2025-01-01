ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

NimiANON

SijoitusNo.700

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)4.48%

Kierrossa oleva tarjonta13,426,230.054133

Enimmäistarjonta21,000,000

Kokonaistarjonta21,000,000

Kierrossa oleva määrä0.6393%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta24.74602845086711,2025-01-16

Alin hinta1.1291481850667386,2025-01-01

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

